OM : Le calendrier complet (et diffusion TV) de la préparation !

Après avoir disputé son premier match amical face à Martigues, l’OM connaît le calendrier complet de sa préparation jusqu’au 31 juillet

Après avoir repris l’entraînement le 28 juin dernier, l’OM se prépare pour l’exercice 2021/2022. Comme chaque saison, le club phocéen programme des matchs amicaux pour que les joueurs puissent récupérer le rythme. À l’occasion de son premier match amical, l’OM s’est imposé 1-0 face au FC Martigues le 4 juillet. Jusqu’à présent, deux autres matchs étaient programmés : face à Sète le 11 juillet et face à Servette Genève le 15 juillet. Désormais, ce sont quatre nouvelles rencontres qui se sont ajoutées au programme de la préparation olympienne. Les joueurs de Jorge Sampaoli se rendront au Portugal et affronteront Braga le 21 juillet puis Benfica le 25 juillet. Par la suite, les Olympiens reviendront en France pour affronter Saint-Étienne le 28 juillet et concluront leur préparation au Vélodrome face à Villarreal le 31 juillet. Après avoir terminé sa préparation, l’OM débutera son championnat par un déplacement à Montpellier le week-end du 8 août.

LE CALENDRIER COMPLET DE LA PRÉPARATION

OM 3-0 Martigues (Buteurs : Boubacar Kamara, Darío Benedetto, Esey Gebreyesus) – 4 juillet

OM – FC Sète – 11 juillet à 18h (diffusé sur Twitch)

OM – Servette Genève – 15 juillet à 21h (diffusé sur Canal+ Sport)

SC Braga – OM – 21 juillet à 21h (diffusé sur Canal+ Sport)

SL Benfica – OM – 25 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Saint-Étienne – 28 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Villarreal – 31 juillet à 21h (diffusé sur Canal+)

NOTRE OBJECTIF DOIT TOUJOURS ÊTRE de FINIR SUR LE PODIUM – PABLO LONGORIA

Après un parcours compliqué en Ligue des champions et une saison loupée en championnat, Pablo Longoria avait affiché l’objectif de l’OM pour les saisons à venir. Le président olympien s’était montré clair, l’objectif du club est de terminer sur le podium chaque saison afin de se qualifier régulièrement en Ligue des champions.

« Notre objectif doit toujours être de finir sur le podium. On travaille tous les jours avec la mentalité de monter sur le podium. Ça doit être l’objectif que nous nous donnons pour la saison prochaine. C’est difficile, parce qu’il y a de la compétition, mais c’est le monde du sport. On doit être le plus haut possible, on travaille au quotidien avec cet objectif. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/2021)