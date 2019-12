OM: Le chant de JUL repris par les enfants de Benedetto !

Dario Benedetto a marqué un but face à Nîmes ce week-end. Il s’agit du septième but de la saison pour l’attaquant argentin en Ligue 1. Bengous, et les rappeurs Jul, et TK avaient rendu hommage à l’ancien joueur de Boca en chanson. Les enfants de l’attaquant olympien ont repris l’air de la musique…

L’Olympique de Marseille avait partagé sur les réseaux sociaux une vidéo avec les rappeurs TK 13, Jul ainsi que Bengous. Les trois marseillais avaient fêté la victoire de l’OM ensemble face à Toulouse en lançant un chant à la gloire de l’attaquant argentin Dario Benedetto sur l’air du morceau « La Machine », de Jul. Le refrain original, « Bip, Babala, Lalala » a ainsi été remplacé par « Pipa Benedetto » sur le même rythme. L’international argentin a partagé une vidéo sur Instagram où l’on voit ses enfants reprendre l’air du chant…

A lire aussi :OM : Quand un supporter de Boca envoie un message à Benedetto pendant la FANCAM !