OM : Le choix de Villas-Boas récompensé en fin de saison ?

Il avait lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta… André Villas-Boas a finalement changé d’avis, et a décidé de rester. Interrogé par RMC, Valère Germain s’est exprimé sur ce sujet…

Dans un entretien accordé à RMC Sport ce lundi, Valère Germain est revenu sur plusieurs sujets et notamment celui menant au choix de Villas-Boas de rester à l’OM après le départ d’Andoni Zubizarreta…

On est tous attachés à lui et lui est attaché à nous – Valere germain

« C’est vrai qu’on était tous très heureux avec lui cette saison. Il a su mettre les joueurs sur de bons rails. Il est responsable en grande partie de cette belle saison. Il est content de rester et nous aussi. On est tous attachés à lui et lui est attaché à nous. Ça a pu faire pencher la balance sur le fait qu’il reste cette saison. J’espère qu’elle sera aussi belle que la précédente, ça lui donnera raison. » Valère Germain – Source : RMC (21/07/2020)