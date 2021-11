OM: Le clan Milik vient à sa rescousse !

Depuis le retour d’Arek Milik dans le onze titulaire, le jeu de l’OM est moins spectaculaire qu’en début de saison. Son entourage s’est exprimé sur sa forme du moment…

L’entourage d’Arek Milik a donné des nouvelles du Polonais dans les colonnes de l’Equipe. Si le groupe de Jorge Sampaoli semble moins bien tourner depuis le retour du buteur, l’ex attaquant du Napoli se sentirait pourtant très bien :

Ça peut arriver qu’un attaquant ait des périodes moins prolifiques– Entourage de Milik

« Physiquement, il va bien. Ça peut arriver qu’un attaquant ait des périodes moins prolifiques, mais il est très motivé » Entourage d’Arek Milik— Source: L’Equipe (09/11/21)

De retour depuis quelques matchs, Milik a marqué deux buts sous les couleurs de l’Olympique de Marseille mais peine a pleinement s’intégrer dans cette équipe. Notre consultant Jean-Charles de Bono a donné son avis sur l’intégration du Polonais dans le schéma tactique de Jorge Sampaoli :

Un changement fait changer trois ou quatre joueurs dans le dispositif– JCDB

« Avec Milik tu changes ton système de jeu, ce n’est plus la même chose. Quand tu avais le petit Dieng, les milieux se projetaient beaucoup plus vers l’avant. J’ai l’impression que Milik a poussé Payet sur le côté. Et puis quand il y a un changement, ça fait changer trois ou quatre joueurs dans le dispositif. Je trouve ça assez énorme. » Jean-Charles de Bono— Source: FCM (04/11/21)

On n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu– Acherchour

« Je me pose la question si l’OM n’est pas meilleur sans Milik ? Ce n’est que factuel mais pour l’instant c’est la cas. En début de saison, on a vu Payet en faut neuf, un Gerson lancé, des ailiers qui pouvaient faire la différence sur les côtés. Contre la Lazio, il n’a pas ce profil qui est capable de s’intégrer dans le jeu en tant que numéro neuf moderne, chose que Payet faisait très bien. Milik est un super attaquant, il est capable de marquer, mais en ce moment on n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu. » Walid Acherchour-– Source: RMC (08/11/21)