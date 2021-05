OM : Le clash Alvaro vs Valbuena divise les supporters et met le feu aux réseaux sociaux…

Ce lundi soir, Mathieu Valbuena a allumé la mèche en dézinguant Alvaro Gonzalez sur les antennes de RMC… L’Espagnol lui a répondu sur les réseaux sociaux : une vague de tweets à ce sujet ont émergé de la part des supporters marseillais qui sont divisés !

Ce lundi sur RMC dans Top Of The Foot, Mathieu Valbuena a été invité à réagir sur les déclarations d’Alvaro Gonzalez après la défaite à Saint-Etienne. Le défenseur n’a pas apprécié le comportement des Marseillais « Je crois que l’équipe n’a pas compris l’importance de ce genre de match pour être européen l’an prochain » a-t-il pesté après la défaite 1-0.

Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m’insultant — VALBUENA

L’ancien joueur de l’OM, Mathieu Valbuena est revenu sur une altercation qu’il aurait eu en début de saison avec Alvaro. Le défenseur l’aurait « presque insulté » lors du match qui opposait les Marseillais à l’Olympiakos.

« Il le sait très bien qu’il n’est pas bon depuis un petit moment. Il est dans un collectif, l’Olympique de Marseille, qui fait une saison très difficile. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise ? Il est obligé de tenir des propos comme cela. Il n’est pas exempt de tout reproche. Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille (Valbuena était forfait mais présent au stade, ndlr). Je vais vous donner cet exemple. Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m’insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football. » Mathieu Valbuena – Source : Top Of The Foot sur RMC (10/05/21)

Je parle à ton visage, pas dans la presse — ALVARO

Alvaro n’a pas vraiment apprécié cette déclaration surprise sur les antennes de RMC. Il lui a donc répondu via un tweet sur son compte personnel.

« Tu n’entres pas dans un vestiaire d’un club pour lequel tu n’as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse » Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (10/05/21)

Tu n’entre pas dans un vestiare d’un club pour lequel tu n’as pas aucun respect et tu critiques ses joueurs apres un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse 😉 https://t.co/LE3UaL7dNn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) May 10, 2021

LES SUPPORTERS SE DIVISENT DANS LE CLASH ALVARO / VALBUENA

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce clash entre les deux joueurs a créé une division chez les supporters marseillais : d’un côté ceux qui défendent Mathieu Valbuena pour ce qu’il a apporté à l’Olympique de Marseille… De l’autre, ceux qui n’apprécient pas que le milieu offensif attaque publiquement un joueur actuel de l’OM.

Álvaro il défend mieux sur Twitter que sur le terrain, par contre les propos de Valbuena c’est tout sauf bienveillant envers un club pour lequel il a joué 8 ans… Bref, vite la saison prochaine. — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) May 10, 2021

Valbuena a mouillé le maillot pendant 8 ans, a marqué 2 des buts les plus importants de l’OM du siècle (Liverpool, Dortmund). Toi tu te fais rincer par tous les attaquants de France chaque week-end — . (@Antetokounmp_OM) May 10, 2021

Quelle médiocrité, Valbuena a donné dix fois plus que lui à l’OM. https://t.co/KQX1TzRruj — Comme Elle Vient (@CommeElleVient1) May 10, 2021

Déso Toto mais il a raison… Il est allé s’expliqué avec lui en tete a tete parce que Valbuena avait craché sur l’OM a la TV et là il crache sur Alvaro a la radio. Valbuena aime bien laver le linge sale en public, simple retour de baton. — Mooky_BOT (@mooky_130) May 10, 2021

Il a marqué l’histoire du club alors calme toi mon petit, reste à ta place. — Sara splv (@SaraSplvr) May 10, 2021