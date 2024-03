OM : Le club annonce l’Olympien du mois de février !

Après un mois de février mouvementé, le club officialise ce mercredi l’Olympien du mois. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang, récompensé après des matchs où il a été décisif !

Peu convaincant au début de son aventure à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang gagne de plus en plus le coeur des supporters grâce à des prestations de grande qualité. Le buteur gabonais a enchaîné les buts et les passes décisives ces dernières semaines, encore plus avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset. L’ancien joueur d’Arsenal est récompensé ce mercredi par le club qui l’a officialisé comme étant l’Olympien du mois !

4️⃣ buts, 2️⃣ passes décisives et le record historique du nombre de buts en Europa League ! 🥵

Quel mois de février pour 𝗺𝗼𝗻𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗔𝘂𝗯𝗮𝗺𝗲𝘆𝗮𝗻𝗴 🇬🇦, élu #OlympienDuMoisPuma par la #TeamOM 💙 pic.twitter.com/fObPrxTPsy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2024

Aubameyang a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là !

⚽ Aubameyang a-t-il déjà compensé le départ de Sanchez ? 🗣️ Eric : « C’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats, le cancer du foot… On te fait passer un joueur énorme dans tout, l’an dernier, derrière un mec qui a fait 6 premiers mois mais ca.ta.stro.phique ! » #RMCLive pic.twitter.com/cQsFk22wGs — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 27, 2024

Eric Di Meco s’est exprimé sur le cas Aubameyang au micro de RMC Sport, « c’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui oui est en train de mettre des buts – il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu’il a mis un peu plus de temps à s’adapter, parce que l’équipe est moins bonne, je ne sais pas… Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là… Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels… (…) Mais ça, ce n’est pas compter dans les stats.»