OM : le club risque gros concernant Mbemba !

Malgré une insistance et la mise en place d’un loft, le club n’a pas réussi à exfiltrer Chancel Mbemba cet été. Et une fois le mercato terminé, l’OM devra faire attention au traitement du défenseur sous peine de sanctions.

C’est un des feuilletons de cet été, le cas Chancel Mbemba. Le défenseur central a décidé de ne pas faciliter la vie des dirigeants marseillais qui n’ont pas réussi à l’exfiltrer pendant le mercato estival, et désormais il va porter le maillot olympien un an de plus. Mais l’état-major phocéen est clair à son sujet et souhaite faire de lui un exemple pour les prochains, Chancel Mbemba ne reportera pas les couleurs marseillaises. « Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. Il a été mis au courant et a quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat, il ira sûrement au bout et sera traité comme il se doit. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », a déclaré un membre de la direction sportive de l’Olympique de Marseille à La Provence.

🚨 La direction de l’OM sur Mbemba 🇨🇩 : « 𝗜𝗹 𝗹𝘂𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝟭𝟬 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁, 𝗶𝗹 𝗶𝗿𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗲𝘁 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘁. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot. » (@laprovence) pic.twitter.com/dmAidbnW4y — BeFootball (@_BeFootball) September 8, 2024

Sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction de recrutement, voire un retrait de points…

Pour autant le club devra gérer Chancel Mbemba dans les règles car l’UNFP s’intéresse de près à cette affaire. L’UNFP, syndicat des footballeurs professionnels, a rappelé ce dimanche le type de sanction auquel le club s’exposait s’il ne réintégrait pas son défenseur dans le groupe professionnel. « L’article 507 de la Charte du football oblige les clubs à réintégrer les joueurs professionnels au premier groupe d’entraînement à compter du 31 août, peut-on lire. À compter du 31 août, un joueur doit être réintégré à l’équipe première de son club. Si le club ne le réintègre pas, le joueur peut saisir la commission juridique de la LFP. Après une audition des parties, si la commission juridique constate la mise à l’écart du joueur, alors elle met en demeure le club de réintégrer immédiatement le joueur sur le fondement de l’article 507 de la Charte. Si le club ne respecte pas cette décision, il se met en faute sur le fondement de la non-exécution d’une décision rendue par une commission de la LFP. Une procédure disciplinaire devant la Commission de discipline de la LFP pourrait être engagée contre le club, qui s’exposerait alors au prononcé d’une sanction en application du barème prévu dans le règlement de la LFP, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de recrutement, voire un retrait de points. », c’est-à-dire qu’une fois le mercato terminé, le loft ne doit plus exister.

