OM : Le coach de l’US Thionville annonce la couleur !

L’Olympique de Marseille affrontera l’US Thionville Lusitanos en Coupe de France ce dimanche. L’entraineur de l’équipe de National 3, Julien François veut jouer ce match à fond et le dit !

Interrogé par Ouest France, Julien François explique qu’il n’oublie pas les déconvenues de l’OM en Coupe de France face à Carquefou ou Andrézieux. « On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots. On y va avec toute l’humilité, le respect qu’on a pour un club et une institution comme Marseille. Mais en sachant aussi que si des Carquefou, des Andrézieux, des Canet-Roussillon, des Grenoble l’ont fait en leur temps, il n’y a pas de raison qu’on ne se donne pas les moyens de rivaliser avec eux et sur un match d’arriver à créer l’exploit. C’est cet objectif là qu’on doit garder en tête. (…) On montre un grand respect à tous nos adversaires, quel que soit leur niveau et on attend le même respect en retour de tous les clubs. Aujourd’hui il y a de nombreux analystes vidéo, des staff étoffés donc forcément tout le monde se renseigne, encore plus dans ces clubs-là où on essaie de ne rien laisser au hasard. Après on arrive aussi peut être au bon moment parce que ce sera la reprise, que des joueurs seront peut être parti à la CAN et que les recrues ne seront pas encore arrivés. Mais dans tous les cas je m’attends à un adversaire qui va nous respecter, qui va faire les choses pour ne pas se faire tordre par une équipe amateur. »

On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots

Cette semaine a eu lieu le tirage de la Coupe de France pour les 32e de finale qui se disputeront au début du mois de janvier. L’Olympique de Marseille a tiré l’US Thionville Lusitanos comme premier adversaire de la compétition ! Seulement, l’équipe lorraine souhaitait à tout pris jouer dans le stade du FC Metz qui est en Ligue 1.

Le match devrait se jouer le 7 janvier à 14h30 à Metz

⚽️ L’US Thionville Lusitanos recevra l’OM à Saint-Symphorien ! https://t.co/asFaRm8mW2 — Le Républicain Lorrain (@lerepu) December 13, 2023

Dès le lendemain du tirage, le président de l’US Thionville déclarait : »On travaille dessus. On va tout faire pour jouer l’OM au stade Saint-Symphorien. On discute avec le président du FC Metz, Bernard Serin. On fera tout ce qu’il faut pour accueillir l’OM dans les meilleures dispositions », expliquait François Ventrici.

Un très grand défi logistique et organisationnel

L’immense joie du côté de l’US Thionville Lusitanos à l’annonce du tirage au sort de la @coupedefrance face à l’@OM_Officiel. Revivez notre direct ➡️ https://t.co/IoUGh6cEI0 pic.twitter.com/jtnrclM1Sq — RL Sports (@sports_rl) December 11, 2023

D’après le Républicain Lorrain, c’est chose faite ! La rencontre aura bien lieu à Metz à Saint-Symphorien le dimanche 7 janvier à 14h30 pour espacer avec le match des Grenats contre Clermont qui se jouera le vendredi soir. « Il y a un très grand défi logistique et organisationnel à mettre en place, ça va s’affiner dans les prochains jours », précise Hélène Schrub la directrice générale au média lorrain.