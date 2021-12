OM : Le coach de Reims dézingue l’arbitre de la rencontre !

« Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs. On a joué avec des gamins de 18 ans et on a fait un très bon résultat ici. Mais la dernière décision de l’arbitre nous prive de la victoire. Je ne veux pas lui donner le rôle et l’importance qu’il a voulu avoir sur la pelouse. Je préfère parler de mes joueurs. Marseille est 2e au classement, nous on avait 10 absents dont quatre ou cinq titulaires. On a fait débuter trois joueurs dont deux de 18 ans. En jouant comme ça, on peut aller partout avec la tête haute. Ils se sont battus contre une équipe très forte techniquement et physiquement, on a failli gagner. On n’a pas gagné parce qu’on ne peut pas tout contrôler. On peut contrôler ce que font les joueurs. Si tu as la personnalité pour siffler pour Marseille, tu dois l’avoir pour siffler l’autre (lors d’un duel entre Caleta-Car et Ekitike). Mais mes joueurs ont joué un gros match. Le bilan à mi-saison est très positif. On a lancé beaucoup de jeunes, on les a fait progresser. J’espère qu’on va continuer à grandir. » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse, texte L’Equipe (22/12/21)