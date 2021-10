OM / Ligue Europa : Crise au Lokomotiv ?

Adversaire de l’OM en coupe d’Europe, le Lokomotiv Moscou serait sur le point de limoger son entraineur. Au match aller, les marseillais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) en Russie…

D’après le journaliste Nobel Arustamyan, l’entraineur du Lokomotiv Moscou Marko Nikolic va être démis de ses fonctions dans les prochains jours. L’Olympique de Marseille affrontera au match retour l’équipe russe le 9 décembre prochain…

🔴BREAKING: Marko Nikolic will be sacked by Lokomotiv in the next days. He’s gonna have a meeting with the RZD management today. (via @ANobelito) — Stefano Conforti🚂 (@confortistefano) October 4, 2021

L’égalisation n’efface pas notre bonne prestation – Jorge Sampaoli

La réaction de Jorge Sampaoli après le partage des points à Moscou :

« Pol est rentré à son poste, en latéral droit. Il ne faut pas cibler un joueur par rapport à l’égalisation. On est très déçu. On a eu beaucoup de frappes, plus de 70% de possession de balle. Les joueurs du Lokomotiv ont eu une seule frappe en dehors de la surface et ils ont mis un but. On est frustré par rapport à ça. On aurait dû marquer un deuxième but. (…) Non. L’égalisation n’efface pas notre bonne prestation. On est venu pour gagner, on a tout fait pour, mais malheureusement on a encaissé un but sur la fin. Il ne faut pas oublier que l’équipe est jeune et que les joueurs sont en apprentissage. Je suis très heureux d’avoir pris un point ici car ce n’est pas évident. Je me répète mais ça n’efface pas notre bon match. Ce n’est pas parce qu’on a pris ce but qu’on doit avoir des regrets. On aurait pu gagner, mais le football est ainsi fait. On va continuer à travailler. (…) Il faut faire attention car il n’y a que le premier qui passe directement. Donc oui les points perdus vont compter. Mais il faut continuer à travailler. On a encore des matches, il faut prendre les points contre Galatasaray. On a conscience que les points valent cher. Mais si on avait égalisé à la fin, on aurait dit que c’était un très bon point. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/09/2021)