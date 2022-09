OM : Le coach du LOSC est totalement fan du jeu proposé par Tudor

L’Olympique de Marseille va affronter ce samedi le LOSC pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Le coach lillois a encensé le jeu proposé par Igor Tudor.

Ce samedi pour la 7e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille affrontera le LOSC au Vélodrome. Avant la rencontre, le coach lillois a pris la parole en conférence de presse. Paulo Fonseca s’est notamment exprimé sur le jeu proposé par l’OM depuis le début de la saison et sur son homologue Igor Tudor qu’il va affronter ce samedi soir à 21h.

Ça va être un match difficile pour nous — Fonseca

« Marseille a une équipe avec des grosses qualités. J’ai vu des matchs durant lesquels ils font des changements et ça n’affecte pas leur qualité de jeu pour autant. Je ne sais pas s’ils vont changer des joueurs après ce match de Champions League. De toute façon, ça va être un match difficile pour nous. Mercredi, on a vu que c’était aussi difficile pour Tottenham, même en supériorité numérique. On va devoir jouer un match différent de ce qu’on fait d’habitude. C’est une équipe qui fait un marquage strict sur chaque joueur et ça peut être difficile à contourner […] Ce que je peux dire sur Igor Tudor, c’est que c’est un très bon coach, avec une façon très spécifique de jouer. Ce n’est pas forcément très habituel de jouer comme ça en France, mais en Italie, c’est assez commun. Ses influences, qu’il a appris avec son travail en Italie, il les reproduit dans le championnat de France » Paulo Fonseca – Source: Conférence de presse (09/09/22)

Lille est une équipe de première catégorie, une concurrente directe — Tudor