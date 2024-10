OM : Le coach du SCO d’Angers livre la clé du match au Vélodrome !

Ce vendredi l’OM reçoit le SCO d’Angers. Le coach des Noirs et Blancs a livré la clé du match selon lui pour tenter de faire un résultat au Vélodrome.

C’est le dernier match au Vélodrome avant une nouvelle trêve internationale. Les Marseillais reçoivent ce vendredi soir le SCO d’Angers qui va tenter de prendre des points après un début de saison très difficile. Le coach angevin, Alexandre Dujeux s’est exprimé en conférence de presse au sujet de ce match et pense que son équipe pourrait faire un résultat.

Il y a un écart de niveau entre les deux équipes aujourd’hui. À nous de faire un gros match là-bas, ça passera par la solidarité, des idées communes, l’envie de montrer de belles choses. C’est un match qui s’annonce difficile pour nous, bien évidemment, par rapport à la dynamique des deux équipes. Mais c’est un bon match à jouer dans un superbe stade. Nous, on doit être animés de quelque chose, la motivation doit venir toute seule. L’OM est une équipe avec des idées de jeu qui fait un bon début de saison. Ils sont redoutables et difficile à jouer. Ce match est un beau challenge pour nous. »

🎙️💬 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗗𝘂𝗷𝗲𝘂𝘅 : « On doit se servir du match contre Reims pour faire mieux ensuite. On a mal entamé le match. On a tiré le constat de ce match. On n’a pas fait les choses ensemble. » pic.twitter.com/kr9yE2QCVx

— Angers SCO (@AngersSCO) October 2, 2024