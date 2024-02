OM : Le coach du Shakhtar hésite entre eux sentiments…

L’OM a concédé le nul 2 à 2 à Hambourg face aux Ukrainiens du Shakhtar. En conférence de presse, leur coach Marino Pusic se dit satisfait de ces joueurs mais estime qu’ils méritaient mieux !

« Il y a un double sentiment. Je pense que nous méritions un peu plus, mais le football est ainsi fait parfois. Je suis très satisfait de la manière dont nous avons joué. L’attitude est fantastique, surtout si l’on considère que nous avons joué notre premier match officiel en deux mois. Nous avons fait preuve de caractère en revenant deux fois au score et nous avons fait preuve de courage en attaquant à nouveau. Il y a donc un double sentiment, mais je suis surtout fier de mon équipe »

