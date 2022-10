OM : Le coach du Sporting envoie des motifs d’espoir aux Marseillais !

En conférence de presse ce lundi, le coach du Sporting a envoyé des motifs d’espoir aux joueurs et supporters de l’Olympique de Marseille !

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille va jouer son troisième match de Ligue des Champions. Il se déroulera, pour la deuxième fois consécutive, au Stade Vélodrome mais sans supporters à cause d’un huis clos imposé par l’UEFA. En conférence de presse, le coach du Sporting, Rúben Amorim, a donné des motifs d’espoir aux Marseillais, malgré les deux défaites en C1.

La saison dernière, nous avions 0 point au bout de deux matchs et on a réussi à se qualifier à la dernière journée — Amorim

« Nous sommes le Sporting, nous venons à chaque fois pour gagner le match et c’est ce que nous ferons demain. D’autant qu’on ne sait pas ce qui peut se passer. La saison dernière, nous avions 0 point au bout de deux matchs et on a réussi à se qualifier à la dernière journée. Ils n’auraient pas dû perdre leurs deux premiers matchs. (…) On joue avec le même schéma mais il y a des différences. Nos pistons jouent de la même façon mais le milieu est différent. Quand (Mattéo) Guendouzi est là, ils vont chercher le ballon plus bas, avec (Dimitri) Payet, ils vont chercher le ballon plus haut. Il y a aussi des différences sur le marquage, nous sommes organisés en marquage en zone, l’OM fait de l’individuel. » Rúben Amorim – Source : Conférence de presse (03/10/22)

Chancel Mbemba apporte son analyse sur le Sporting

«Dans la vie, quand tu fais des erreurs, c’est le mieux parce qu’on apprend. Ca arrive, il faut accepter et pour moi c’est passé déjà. Le plus important c’est demain. Le Sporting est une très bonne équipe, mais on est focalisés sur demain. On travaille pour nous, pour satisfaire les supporters. Il y a beaucoup de différences. Quand tu regardes le championnat, le Sporting est en bas du classement, mais ils continuent de bien travailler et ils ont pris six points en Ligue des champions. C’est une très belle équipe, mais nous, on est capables de faire un très beau match » Chancel Mbemba – source : Conférence de presse (03/10/2022)

L’avant match OM – Sporting

La décla du coach

«Un huis-clos? Ca ne devrait pas avoir une importance, c’est dommage, les supporters vont nous manquer, mais l’important c’est de se concentrer pour faire un beau match.Matteo couvre deux postes, pour moi, c’est intéressant. S’il joue haut, il y a plus d’équilibre. Plus bas, il y en a moins. J’ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu.Il faut avoir la même préparation, il faut faire le job sur le terrain et avoir la même approche.Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont des joueurs forts à tous les postes et de l’expérience à tous les postes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/2022)»