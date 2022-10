OM : Le coach du Sporting pique une grosse colère contre les Marseillais

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face au Sporting ce mardi soir. Une victoire qui a permis aux hommes d’Igor Tudor d’être de nouveau dans la course dans cette phase de poules. Pour Ruben Amorim, le coach portugais, l’OM a manqué d’humilité.

Ce mardi l’OM a réussi à se défaire du Sporting malgré une entame de match catastrophique avec un but encaissé très rapidement. Malgré tout, les joueurs marseillais ont fait tomber le leader du groupe D sur le score de 4-1 dans des conditions étranges. En effet, le match a débuté avec du retard ce qui a donné une séquence de colère d’Igor Tudor dans le couloir… Le coach du Sporting a apporté une réponse en conférence de presse.

« Le mérite de l’OM ou la faute du Sporting ? Les deux sont liés. L’OM a su profiter des circonstances, certains de nos joueurs posaient problème à l’OM comme Edwards mais il fallait le sortir après l’expulsion. Toutes les circonstances étaient contre nous ! On savait que Marseille était une grande équipe avec de grands joueurs. Notre objectif est de gagner d’abord contre Santa Clara puis l’OM à la maison. Je pense que l’OM a manqué un peu d’humilité avec l’avant-match. Il y a eu un embouteillage et nous avons suivi toutes les procédures demandées dans l’avant-match, nous ne pouvions rien de plus. Nous avons tout fait ensuite en 45 minutes. » Ruben Amorim – Source : Conférence de presse (04/10/22)

Tudor s’explique sur son coup de sang

En conférence de presse, Igor Tudor a expliqué son énervement avant le match, il a avoué en avoir un peu rajouté pour secouer ses propres joueurs…

« Sur l’avant-match, je veux expliquer mot après mot pour qu’il n’y ait pas de confusion. Être en retard, ça peut arriver à tout le monde mais le problème c’est que le délégué nous a dit à 18h55 le coup d’envoi. On a tout fait par rapport à cet horaire. A 19h, nous étions déjà prêts mais eux n’étaient pas encore dans le couloir. Du coup, le match a commencé quand il a commencé mais nous nous étions refroidis avec ces 10 minutes passées dans le couloir alors qu’eux sont sortis chauds. Et je dois admettre que j’ai un peu fait exprès de m’énerver pour réveiller mes joueurs que je voyais s’endormir un peu dans le couloir. J’étais énervé pas par rapport au fait qu’ils étaient en retard mais par rapport au choix d’horaire donné par le délégué qui n’a pas été respecté. Ça a été à l’encontre de mon équipe. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (04/10/2022)

