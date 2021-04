OM : Le coach du Stade de Reims compte bien profiter de cette faille du jeu de Sampaoli…

En conférence de presse ce jeudi avant le déplacement en Champagne, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le jeu de Reims. Il n’est pas rassuré par la série non-défaites à domicile des Rémois depuis le mois d’octobre.

Lors de ses deux derniers matchs, l’Olympique de Marseille a encaissé 5 buts : 3 face à Montpellier et 2 face à Lorient. Même si d’un point de vue comptable, c’est une belle opération d’avoir pris un nul à Montpellier et trois points à domicile face aux Merlus, le coach argentin n’est pas satisfait.

En changeant d’entraîneur, Marseille a aussi changé de style de jeu — GUION

« Cela me dérange le nombre de buts encaissés. Quand on a plus le ballon que l’adversaire, il faut gagner. On travaille énormément sur ça, il faut être capable de répéter les efforts défensivement. », a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi.

Même analyse du côté de David Guion, le coach du Stade de Reims qui était devant les journalistes ce mercredi. Il sait qu’il va devoir faire face à un bloc haut et pourrait donc en profiter en contre-attaque avec son buteur Boulaye Dia.

« Face à deux adversaires de notre niveau – Nice et Metz – on aurait mérité de faire carton plein, mais nous avons péché dans l’efficacité offensive. Car en termes d’organisation, de plan de jeu, je trouve que les joueurs ont bien répondu aux attentes. Il a juste manqué l’essentiel. En changeant d’entraîneur, Marseille a aussi changé de style de jeu. Il pratique désormais un jeu plus porté vers l’avant à partir d’une organisation différente, en n’alignant notamment que trois défenseurs. On sent déjà que l’équipe s’approprie quelques principes. Au fur et à mesure du match, elle use ses adversaires, et est capable de finir fort. L’OM va sans doute nous laisser plus d’espaces dans notre partie de terrain. À nous d’en profiter, tout en sachant que les Marseillais sont assez agressifs en défense et proposent un bloc haut » David Guion – Source : Conférence de presse (21/04/21)

Reims ne perd plus d’octobre à domicile, ne baisse jamais dans son niveau de jeu — SAMPAOLI

Sampaoli a également été questionné sur le jeu proposé par le Stade de Reims. Plus compliqué pour lui d’affronter une équipe qu’il ne connaît pas? L’Argentin a étudié le jeu des hommes de David Guion et se méfie de ces « petits clubs » qui montrent beaucoup d’envie sur le terrain.

« C’est une équipe très forte à sa manière et intéressante. Ce sera un adversaire avec beaucoup de compétitivité. C’est important de connaître ces équipes. Ils ont un style bien marqué. Reims ne perd plus d’octobre à domicile, ne baisse jamais dans son niveau de jeu. Même si ce n’est pas le plus grand budget, ça reste un match intéressant et ça me motive. Il est très difficile de gagner là-bas. Cela reste un adversaire difficile à jouer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de de presse (22/04/21)