OM : Le communiqué cinglant du SW87 à l’encontre des joueurs ! « Des petits agneaux qui broutaient paisiblement la pelouse du Vélodrome »

Après la rencontre face à Nîmes, le groupe de supporters South Winners 87 a publié un communiqué cinglant envers les joueurs !

L’heure est grave et il grand temps de réagir — SW87

« En ces temps particulièrement difficiles et éprouvants pour tout un chacun cette pandémie et les restrictions sanitaires et sociales liées, le football et la passion du peuple marseillais pour son OM demeurent une petite bouée d’oxygène, une lueur d’espoir qui permet, le temps d’un match, et même privé du Vélodrome, d’oublier un peu tout cela. Mais il semble aujourd’hui évident que l’ensemble des joueurs, sans exception aucune, sont à années lumières de tout cela… Nous, South Winners 1987, supporters passionnés et continuons d’assumer et assumerons pleinement notre rôle en continuant de proposer des tifos en Virage et en soutenant toujours notre maillot et nos valeurs, mais l’institution OM est aujourd’hui dans l’obscurité la plus totale, tel un navire à la dérive perdu dans cette nébuleuse de prétentions, de mauvaise gestion caractérisée, de suffisance et de nullité absolue. L’heure est grave et il grand temps de réagir. La prestation lamentable et inqualifiable de notre équipe hier soir à domicile face au redoutable et tout puissant Nîmes Olympique, dernier de LI avec la plus mauvaise défense et la dix-neuvième attaque, est la défaite de trop qui met un terme à notre patience et notre résilience déjà trop éprouvées. Les Crocodiles ont ainsi, sans que cela puisse souffrir d’aucune contestation, croqué les petits agneaux qui broutaient paisiblement la pelouse du Vélodrome. Certains comportements et attitudes sont tout simplement et inacceptables pour des joueurs qui appellent dans les médias à plus de responsabilités, osent porter le brassard de capitaine pour deux d’entre eux, prétendent vouloir jouer la Champions League et sont incapables d’avoir le niveau de cette compétition, boudent et font des caprices de starlettes de pacotille lorsqu’ils sont remplaçants avec toute qui les caractérisent, caressent les supporters dans le sens du poil lorsqu’ils échouent lamentablement… arrêtez de nous prendre pour ce que ne sommes pas et ne seront jamais, à savoir des idiots aveugles et opportunistes ! Vous êtes écoeurants et ne mériterez que notre mépris tant que vous produirez des prestations calamiteuses comme hier soir ou le niveau de jeu proposé durant la phase de de Cl. Il ne s’agit plus désormais d’espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car vous n’avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Commencez par vous montrez soyez hommes, portez vos attributs viriles, faites honneur au maillot et aux couleurs que vous portez ! Respectez-vous et le club et ses supporters car, ne l’oubliez jamais, c’est vous qui êtes l’institution. Vous n’êtes que de pasage, nous étions là avant et seront toujours là après vous. Vous êtes une insulte pour tous les grands joueurs qui ont ce maillot et contribué à écrire la légende de l’Olympique de Marseille. L’OM C’EST NOUS — Source : Communiqué du SW87