OM : Le communiqué amer du LOSC avant le match

Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le Ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus hier et des informations communiquées par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Au contraire, il avait justement été signifié au LOSC la confirmation que le dispositif d’acheminement et de sécurité avait été renforcé afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters.

Si les autorités estiment finalement ce matin qu’ils ne sont pas en capacité de garantir la sécurité des 250 supporters lillois ayant prévu de se déplacer à Marseille, le LOSC doit nécessairement prendre acte de cette décision afin de prémunir ses supporters de potentiels troubles. Le LOSC regrette néanmoins qu’ils soient, la veille de la rencontre et alors même que certains sont déjà à Marseille ou sur leur route, les victimes collatérales de ces atermoiements.