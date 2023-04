OM : Le conseil de Rod Fanni concernant Under !

En difficulté sur les derniers matchs, Cengiz Under peine à apporter un plus offensif face des équipes défensives. Sur le plateau du DFM, l’ex olympien Rod Fanni pense qu’Under sera de nouveau face à des blocs bas. Il conseille à l’ailier de mieux s’adapter à la défense adversaire, quitte à être moins offensif.

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien olympien Rod Fanni réagit à la baisse d’efficacité d’Under en match. Les difficultés que le turc a eues le 9 avril contre Lorient risquent de se répéter selon l’ancien défenseur. Le débat sur Under est à retrouver ci-dessous dans le replay complet de l’émission.

Under va rencontrer de nouveau le même problème qu’à Lorient

« Non, moi je ne verrais pas Under en piston droit, explique Rod Fanni sur le plateau du DFM. Il ne m’a pas emballé dans cette position. Même si j’ai trouvé qu’il a plus dépanné dans ce rôle là, je ne l’ai pas trouvé très intéressant. Je suis partisan de ne peut-être pas tout changer parce qu’il y aura des matchs où ce sera un peu plus ouvert et où ça va marcher. Ce qu’il en train de faire fonctionne. Parce que s’il est titulaire c’est que tout ce qu’il fait marche, même si on est un peu critique en rentrant dans les détails. Là où je pense qu’il y a un rôle à jouer c’est dans les physionomies de jeu. Selon le match il faut savoir amener quelque chose d’un peu différent pour pouvoir contourner les problèmes qu’il va rencontrer. Le problème qu’il a eu à Lorient il va le rencontrer encore parce qu’il reste des équipes qui jouent leur peau. Donc il va falloir trouver des solutions. Pour moi c’est l’adaptation qui va faire la différence sur la fin de saison. Comment il va s’adapter en fonction des équipes ».