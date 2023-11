OM : Le constat amer de Jean Pierre Papin !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Interrogé dans le cadre du cinquantenaire de l’Institut National du Football à Clairefontaine, Jean Pierre Papin a donné son opinion sur le niveau des attaquants et pointe du doigt le manque de travail y compris à l’OM.

Jean-Pierre Papin a répondu à quelques questions des journalistes dont Julien Froment pour France Info, JPP souligne le manque de travail des attaquants dont ceux de l’OM. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd’hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c’est parce qu’il ne bosse pas assez… C’est un constat qui vaut pour tous les clubs, dont l’OM ».

Jean-Pierre Papin sur le faible nombre de buts inscrits en Ligue 1 ces derniers weekends: « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut bcp travailler. Aujourd’hui, ça ne travaille pas assez. » Relancé sur l’OM: « Ça vaut pour tous les attaquants. » @franceinfo pic.twitter.com/JxSzCaaF5w — Julien Froment (@JulienFroment) November 14, 2023



Gennaro Gattuso commence à se lasser des questions sur Vitinha et donc indirectement Aubameyang. Il l’a fait savoir ce jeudi. « Toujours des questions sur Auba et Vitinha… Je réponds toujours de la même manière : Vitinha a besoin du ballon dans les pieds, Auba plus dans la profondeur… On espère qu’ils marqueront le plus de buts possibles. Vitinha, une baisse de confiance? Qu’ils jouent 30 ou 60min ça n’a pas d’impact. Je ne veux pas créer de duels entre Viti et Auba. Vito est serein. Ce sont mes choix, je suis content de leur façon de s’entraîner. Pour le match, c’est moi qui choisis qui joue. Il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs ».

#Gattuso : « Toujours des questions sur Auba et Vitinha… Je réponds toujours de la même manière : Vitinha a besoin du ballon dans les pieds, Auba plus dans la profondeur… On espère qu’ils marqueront le plus de buts possibles » #OM #OMLOSC pic.twitter.com/dwW3BugQg2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 2, 2023