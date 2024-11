OM : Le constat de De Zerbi concernant Greenwood !

Présent en conférence de presse ce vendredi au centre RLD, Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes. Le coach a été interrogé sur le niveau de jeu de Greenwood, il estime que l’Anglais est trop inconstant…

Roberto De Zerbi estime que Greenwood est comme son équipe, inconstant : « Greenwood va bien, il est en forme. Mason a fait de très belles choses à l’OM mais parfois entrecoupées de pauses. Sur mon équipe, on a alterné de très gros matchs avec des matchs moches, de mauvais matchs. Pourquoi? Il y a différentes raisons à ça mais quand on reconstruit il faut du temps. Même moi je ne sais pas quel est cet OM. Si on gagne dimanche, on aura 20 points en 10 matchs. On doit trouver un équilibre et c’est la difficulté de le faire à Marseille. Il faut le faire en jouant comme on sait le faire car on est la deuxième meilleure attaque. Il y a aussi eu des matchs où on était réduit à dix. Certes les 20 premières minutes contre le PSG n’étaient pas bonnes mais on aurait peut-être pu renverser les choses. Et puis c’était le premier Classique pour de nombreux joueurs. »

