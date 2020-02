OM : Le constat lucide d’Amavi après la victoire face à l’ASSE

Ce mercredi en zone mixte, Jordan Amavi s’est exprimé sur la victoire marseillaise… Le latéral gauche veut prendre les matchs les uns après les autres.

L’Olympique de Marseille s’est déplacé à Saint-Etienne ce mercredi soir. Grâce à Payet et Radonjic, les Marseillais ont réussi à prendre les trois points. Une victoire importante selon Jordan Amavi qui s’est exprimé en zone mixte.

La saison est encore longue — AMAVI

« On a été costaud. On a su faire le nécessaire et on repart avec les trois points. La saison est encore longue, il reste pas mal de matchs et on en a un important samedi (face à Toulouse, ndlr.) On fera les comptes à la fin »

Jordan Amavi – Source : Zone Mixte