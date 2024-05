OM : Le constat lucide et sans appel de Pau Lopez !

L’Olympique de Marseille s’incline face à l’Atalanta (3-0) ce jeudi lors des demi-finales retour de Ligue Europa. Pau Lopez, qui a tenu son rang en évitant une claque à son équipe dès la première mi-temps, a été cash après cette lourd défaite.

Après cette débâcle, le rare joueur a avoir été au niveau, Pau Lopez s’est exprimé sur RMC. «On est déçus, je pense qu’on n’a jamais été dans le match, ils ont mieux joué, ils en voulaient plus que nous. On est arrivés jusque-là mais on ne mérite pas d’aller en finale. C’est dommage car je crois qu’on a fait une belle coupe d’Europe mais maintenant c’est trop tard. Désolé pour tous nos supporters, pour les gens qui sont venus à Bergame. On savait que c’était très important pour eux la coupe d’Europe mais aujourd’hui on ne méritait pas de passer. La saison de l’OM, cette année on joue très bien à domicile, on prend des points mais à l’extérieur on est la pire équipe de la Ligue 1. Ce n’est pas que de la malchance. C’est dommage mais c’est notre réalité, il faut bien finir nos trois derniers matchs. On a eu l’opportunité de marquer avec Iliman (Ndiaye), ça aurait peut-être changé quelque chose mais ce soir on a perdu car ils ont été meilleurs que nous».

La réaction de l’entraineur du club marseillais Jean Louis Gasset au micro de Canal + suite à la lourde défaite de l’OM face à l’Atalanta (3-0) lors des demi-finale retour de la Ligue Europa :

» Il y a une grande déception et une grande incompréhension parce qu’à une semaine d’intervalle on est capable comme beaucoup de fois de montrer deux visages. Ce soir on n’avait pas l’agressivité ils nous ont dominé, ils nous ont gagné tous les duels. Ils la voulaient plus que nous et c’est souvent le cas à l’extérieur cette année. Mais je pensais que pour une demi -finale de coupe d’Europe on allait être à la hauteur de l’événement mais ce soir on ne l’a pas été. C’est l’histoire de cette saison. Au vélodrome on est des tigres et à l’extérieur on est des chats. Ce n’est pas d’aujourd’hui il n’y a pas de nouveautés sur ce parcours à l’extérieur cette saison. Maintenant il faut que tout le monde se remobilise en championnat et que l’on fasse l’union sacrée pour que l’OM soit européen la saison prochaine, » a déclaré le coach de l’OM au terme de la rencontre.