OM: Le constat sans appel de Kamara

Même si l’OM a gagné un match important au niveau comptable ce dimanche (0-1), le Clermont Foot a posé des problèmes aux Marseillais. Pour Boubacar Kamara, de la fatigue commence à s’installer dans le groupe…

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Clermont sur le score de 1-0 grâce à une belle frappe placée de Cengiz Ünder. Malgré cette victoire, les Marseillais n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du match. Moins conquérant offensivement, l’OM a manqué de pep’s pour enflammer cette rencontre.

Capitaine du soir, Bouba Kamara a évoqué la fatigue du groupe :

Il y a de la fatigue– Kamara

« Il y a de la fatigue, comme pour toutes les équipes qui enchaînent. Après, le coach fait tourner l’équipe. On voit que le onze change beaucoup donc ça permet aux joueurs qui ont vraiment besoin de souffler de se reposer, et à d’autres d’enchaîner les matchs et d’avoir leurs chances. Mais c’est à nous de bien faire les soins, de bien écouter le staff pour être au maximum à chaque match. » Boubacar Kamara— Source: Prime Vidéo (31/10/21)

On attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir

Sur son blog Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a apporté son analyse sur la rencontre entre l’OM et Clermont. L’ancien consultant de Canal + a notamment exprimé sa frustration de voir les Marseillais ne pas profiter du côté inoffensif des Clermontois.

« Dans le match du soir, l’OM l’a emporté à Clermont sur une jolie frappe enroulée d’Ünder mais que cette rencontre fut triste et pas vraiment maîtrisée par une formation olympienne où Sampaoli avait quand même pas mal fait tourner, débutant sans Payet ni Milik. Deux absences qui n’expliquent pas ce manque de maîtrise globale et ce manque criant d’inspiration.Pourtant privé pendant plus d’une heure de Bayo, sanctionné par son club, Clermont était totalement inoffensif et Marseille n’a jamais su ni même voulu en profiter. Peut-être que la confiance n’est pas optimale chez les Olympiens en ce moment mais on attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (31/10/21)