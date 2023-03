OM : Le coup de gueule de De Bono sur le niveau de Balerdi !

L’OM est éliminé de la coupe de France par Annecy. Balerdi est, avec d’autres, pointé du doigt comme l’un des responsables de cette défaite. Dans le débrief à chaud, notre consultant Jean-Charles de Bono estime que Balerdi n’a pas la qualité nécessaire pour jouer à l’OM.

Auteur du tir au but raté dans la mort subite, Léonardo Balerdi est sous le feu des critiques. Pour le défendre il est mis en avant qu’il est d’un jeune joueur. Mais pour Jean-Charles de Bono cet argument de la jeunesse n’est pas crédible car Balerdi a 23 ans.

Balerdi ne rentre pas dans le concept Marseille

»Je pense que ce n’est pas un mauvais joueur. Mais ce n’est pas un joueur qui va à l’OM. Je pense qu’il ne rentre pas dans le concept Marseille. On te dit qu’il a de l’agressivité, qu’il fait beaucoup d’efforts. L’agressivité c’est une chose, mais après il faut de la technique, du placement. Il faut des relances et il faut un vrai joueur de ballon. Je pense que pour moi il fallait recruter un défenseur axial. Et on ne l’a jamais fait. Pour moi Balerdi n’est pas un patron défensivement. Il a 23 ans aujourd’hui donc il faut arrêter de dire que c’est un jeune joueur. Quand je vois des jeunes joueurs à Monaco, Paris, Lorient, Montpellier. Ils ont 17 ou 18 ans, eux ils sont jeunes et ils sont performants » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (1/03/2023)