OM : Le coup de pression du sélectionneur du Sénégal à Bamba Dieng !

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a évoqué la situation de Bamba Dieng à l’Olympique de Marseille. Il lui a mis un petit coup de pression afin qu’il mette tout en œuvre pour retrouver du temps de jeu à l’OM.

Le jeune attaquant de l’OM a vécu un mercato estival extrêmement compliqué. Poussé vers la sortie, il a été écarté du groupe puis réintégré après un transfert avorté à Nice. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a évoqué la situation de l’Olympien à Marseille.

A lire aussi : Ex OM : Les images d’un Balotelli dans un sale état (disparu de l’entrainement depuis)

C’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est — Cissé

«Bamba, s’il est à Marseille, c’est parce qu’il a les qualités, mais il faut qu’il comprenne qu’on ne lui fera aucun cadeau et c’est à lui de se prendre en main, c’est à lui d’avancer et de croire en lui et de travailler… On l’a fait venir avec nous pour lui montrer qu’on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante. (…) Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu’au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s’améliorer (…) «Maintenant, comme je l’ai dit, il n’y aura pas de passe-droit quand il faudra faire des choix pour aller à la Coupe du monde. Nous, ce que nous cherchons, c’est avoir un groupe compétitif avec des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont compétitifs» Aliou Cissé – Source : Conference de presse – afrik-foot.com