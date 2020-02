OM : « Le coup de Villas-Boas est parfait ! »

Voici un extrait du dernier DFM de ce lundi 17 janvier 2020. La performance d’André Villas-Boas est souligné par notre plateau…

Après la victoire 1-2 de l’OM face au LOSC, notre équipe revient sur la grosse performance comptable de l’OM en Ligue 1. Avec ce succès, les marseillais s’offrent 11 points d’avance sur Rennes (3e) et 12 sur Lille (4e). Pour notre journaliste Nicolas Filhol, André Villas-Boas a réalisé un gros coup, surtout après ce marathon de matches appréhendé avec un effectif très court.

Après la petite victoire 1-2 de l'OM face au LOSC, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Thierry Mode et Idriss Kasmi (Chronos).





Mourad Aerts est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et nos invités : le supporter Thierry Mode et Idriss Kasni (Chronos). Le décrassage de LOSC vs OM (1-2) est au menu, mais aussi la Ligue des Champions cette fois assurée, ou non ? Enfin un petit focus sur Marley Ake…

