OM : Le départ d’Eyraud ? C’était prévu !

Premier président de l’ère McCourt, Jacques-Henri Eyraud n’occupe plus de poste à l’Olympique de Marseille aujourd’hui. Jusqu’ici, l’entrepreneur était vice-président du conseil de surveillance de la formation marseillaise.

C’est officiel : le président à l’origine du Champions Project a quitté ses fonctions à l’OM. Selon des informations de La Marseillaise, Jacques-Henri Eyraud n’est plus lié au club et s’occupera dorénavant du « Project Liberty et au développement des activités du groupe » pour Franck McCourt.

Depuis mercredi, les internautes marseillais avaient d’ores et déjà remarqué du changement sur le compte de l’ex-président. Sur Twitter, ce dernier avait supprimé sa bannière et avait enlevé le poste qu’il occupait à l’OM de sa bio. Sur Linkedin, JHE avait renseigné la date de fin de son expérience au club : difficile de faire plus explicite !

Un président mal-aimé

Dirigeant très controversé, il avait passé près de cinq ans à la présidence de l’Olympique de Marseille. Le parisien a fait plus de mal que de bien à Marseille : son aventure s’est soldée par un conflit entre les supporters et la direction pour obtenir sa démission.

Tout le monde se souvient de l’envahissement de la Commanderie par plusieurs centaines de supporters en début d’année 2021. Un ras-le-bol commun avait poussé les groupes de supporters à se réunir pour prendre d’assaut le centre d’entrainement du club à coup de fumigènes et de feux d’artifices.

Quelques semaines plus tard, Pablo Longoria, alors directeur sportif, est intronisé pour remplacer Jacques-Henri Eyraud au poste de président. L’OM a récemment dévoilé que le départ de JHE était acté.

« Son départ était acté, cela fait plusieurs mois qu’il n’est plus président, il avait encore des fonctions auprès de la Ligue mais il était bien stipulé qu’il partirait à la fin de l’année » Olympique de Marseille – Source : La Marseillaise

