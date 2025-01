OM : Le discours des leaders Rabiot et Rongier avant d’affronter Rennes !

Avant le match de Coupe de France contre Rennes, Adrien Rabiot a motivé ses coéquipiers en insistant sur l’importance de saisir l’opportunité de décrocher une victoire, tandis que Valentin Rongier a exprimé sa confiance en l’équipe en affirmant que si l’OM joue à son niveau habituel, la victoire sera inévitable. Les deux joueurs ont mis l’accent sur la concentration et l’engagement total pour atteindre l’objectif.

Dans le vestiaire avant le match contre Rennes, Adrien Rabiot et Valentin Rongier ont tenu à motiver leurs coéquipiers avec des déclarations fortes dans des images diffusées par le média officiel du club. Le milieu de terrain de l’OM, Adrien Rabiot, a pris la parole dans le vestiaire en véritable leader, appelant à l’engagement total de ses coéquipiers pour le match décisif contre les Rennais. « Motivé les gars ! On a l’opportunité de les décrocher derrière les gars, on doit l’avoir en tête ! On a vu les résultats ! C’est aujourd’hui ! » Rabiot a ainsi insisté sur l’importance de saisir cette occasion de se rapprocher de la victoire et de profiter des opportunités offertes par la compétition.

De son côté, Valentin Rongier a montré sa confiance en l’équipe et la préparation du groupe pour cette rencontre, tout en mettant l’accent sur la nécessité de rester concentré sur leur propre jeu. « Si on joue comme d’habitude, on a même pas besoin de penser à ça ! On se concentre sur nous les frères, on va gagner ce match ! » Rongier a rappelé qu’en jouant à leur meilleur niveau, l’OM n’aura pas à se soucier des résultats adverses, renforçant ainsi l’idée d’une équipe prête à dominer sur le terrain, sans se laisser distraire par des éléments extérieurs.

Ces deux interventions témoignent de l’état d’esprit solide au sein du groupe marseillais avant un match déterminant face à Rennes. Avec une telle préparation mentale, l’OM semble plus que prêt à relever les défis autant en Ligue 1 qu’en Coupe de France.