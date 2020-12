OM : « Le discours était très, très marseillais. Très, très engagé »

Dans les colonnes du Magazine So Foot l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Pierre Issa évoque l’électricité autour des matchs entre l’OM et le PSG qu’il a connu à son époque. Il regrette le changement de mentalité des joueurs actuels lors des « clasicos »

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Pierre Issa (1996-2001) a accordé une interview au magazine So Foot. Il compare notamment sur l’atmosphère autour des rencontre entre l’OM et le Paris Saint Germain et regrette l’électricité de ces classiques qui régnait à son époque.

Il n’en fallait pas beaucoup, vu les guerriers qu’on avait

« Ah… Il faut comprendre que dans ces années-là, l’astmosphère était différente. Entre Parisiens et Marseillais, on ne se faisait pas la bise ! On ne se faisait pas des checks, comme dirait Eric Di Meco. Donc, le discours était très, très marseillais. Très, très engagé. Il n’en fallait pas beaucoup, vu les guerriers qu’on avait. Blondeau, Ravanelli, Domoraud… » Pierre Issa – Source : So Foot