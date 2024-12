OM : Le discours positif de Garcia !

Avant le déplacement à Saint Etienne dimanche, Ulisses Garcia était au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Ce dernier est revenu sur la concurrence avec Merlin.

En conférence de presse, Ulisses Garcia a été interrogé sur la concurrence avec Quentin Merlin. « La défense n’a pas changé sur ces deux derniers matches, ça aide. Ma concurrence avec Quentin se passe bien. On est concurrents mais ça nous pousse vers le haut. C’est sain. Sur le terrain, je suis assez discret mais je suis très content quand les coéquipiers marquent. Pour Valentin car il revenait de blessure et pour Pierre-Emile, c’est parce qu’on est passé d’un moment où l’on aurait pu être à 2-2 et l’on se retrouve à 3-1. Emotionnellement c’était fort! »

