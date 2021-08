OM : Le domicile de Luan Peres cambriolé !

Peu après la fin de la rencontre entre l’OM et Bordeaux, le domicile de Luan Peres a été cambriolé par un ou plusieurs individus d’après La Provence. Le domicile n’était pas occupé au moment des faits.

Mauvaise nouvelle pour Luan Peres. Peu après la fin de la rencontre entre l’OM et les Girondins de Bordeaux (2-2), La Provence a informé que le domicile du défenseur brésilien a été cambriolé hier soir. Arrivé cet été du Brésil en provenance de Santos, Luan Peres s’ajoute à la liste des joueurs olympiens qui se sont fait cambrioler ces dernières années… Le dernier en date était Bouna Sarr il y a presque un an jour pour jour.

Un préjudice de 20 000 euros

D’après les informations du quotidien régional, les faits se sont déroulés vers 1h du matin pendant que le joueur était encore présent au Vélodrome pour le décrassage. Un ou plusieurs individus seraient parvenus à s’infiltrer dans la villa de Luan Peres après avoir brisé une vitre.

Par la suite, plusieurs affaires personnelles du joueur (bijoux, vêtements de marque, chaussures…) lui auraient été dérobées. À l’heure actuelle, la police estimerait le préjudice à près de 20.000 euros. Toutefois, le montant pourrait encore évoluer d’ici là.

Toujours d’après les informations de La Provence, le domicile de Luan Peres n’était pas occupé au moment des faits. Alors que le Brésilien devrait porter plainte dans les prochaines heures, les premiers relevés d’empreintes auraient déjà été effectués sur les lieux de l’infraction.

Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football – Luan Peres

Depuis son arrivée à Marseille, Luan Peres avait confié vivre une très bonne expérience. En espérant que cet événement ne refroidisse pas le joueur dans les semaines à venir…

« Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football. J’étais seul, sans ma famille, je n’étais pas encore marié, c’était difficile hors du terrain, ça a pesé un peu. Cela ne se serait peut-être pas passé comme ça aujourd’hui. Je suis tombé sur un entraîneur qui ne me donnait pas beaucoup ma chance non plus. Ça m’a poussé à partir. Au Brésil, j’étais bien à Santos. Je me suis dit que si c’était pour revivre la même chose, ce n’était pas la peine de revenir en Europe. Mais Marseille est venu, mon agent m’en a parlé, j’ai parlé avec Sampaoli. Et depuis que je suis arrivé, je vis une expérience totalement différente, très bonne » Luan Peres – Source : Conférence de presse (26/07/21)