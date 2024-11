OM : le double chambrage de Maupay (toujours aussi drôle) !

Neal Maupay a brillée lors du match Marseille – Nantes ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. En duel avec Pallois, l’attaquant n’a pas manqué de chambrer le défenseur après le match en zone mixte et via son compte X…

Lors du match entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes, Neal Maupay a ouvert le score à la 24e minute. L’attaquant de 28 ans a également répondu avec humour sur les réseaux sociaux aux remarques de son adversaire direct, Nicolas Pallois. Le défenseur, au micro de DAZN, avait plaisanté sur la taille de Maupay, déclarant : « Il est court sur patte. » Il a expliqué : « Le coach nous a demandé de le suivre dès qu’il décrochait. Après, il fait 1,60 m (1,71 m), il est court sur pattes. C’est un très bon joueur. Sur le but, il est dans mon dos, je le vois, mais je pense qu’il y a aussi Nico (Cozza) qui est proche de lui. À la base, il faut essayer de couper l’action dès le début. Ils sont quatre pour le centreur, c’est ce qui est dommage, mais c’est un beau but. »

#FCNOM Visiblement Neal Maupay a passé une bonne soirée. Un duel difficile avec Nicolas Pallois ? Quelque chose à rajouter Neal ? @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/9YLy7fhfDX — Karim Attab (@karimattab1) November 4, 2024

ça ne sert à rien d’être grand si c’est pour se faire bouger. Pour moi, c’était une soirée tranquille !

Neal Maupay a réagi sur X, citant un tweet sur les déclarations de Pallois, accompagné d’une vidéo humoristique du boxeur Tyson Fury. Dans la vidéo, Fury se moque de son adversaire pendant une dizaine de secondes, le qualifiant d’idiot. Face aux journalistes, Maupay a également commenté : « J’ai juste entendu à la télé qu’il a dit que j’étais petit. Mais bon, ça ne sert à rien d’être grand si c’est pour se faire bouger. Pour moi, c’était une soirée tranquille. »

Après le match, Nicolas Pallois a partagé sa frustration : « Ce soir, il y avait la place. En deuxième période, on avait les opportunités pour mieux faire. En face, c’est une belle équipe. On ne compte pas forcément ces points en fin de saison pour le classement, mais c’est dommage. On se concentre sur la semaine prochaine. Le coach fait appel à moi, je réponds présent. Même si on fait une bonne performance personnelle, collectivement, je trouve qu’il y a une révolte. C’est une belle image du FC Nantes. En deuxième, il y avait la place avec les occasions de Mostafa (Mohamed) et Tino (Kadewere), qui sont de grosses occasions. Le coach nous a demandé de suivre Maupay. Il fait 1m60 (rires), il est court sur pattes, c’est un très bon joueur. Sur le but, il est dans mon dos, je le vois. Le centre, il faut essayer de couper l’action dès le début. C’est ça qui est dommage. C’est un beau but. On a su revenir au score, mais c’est une belle équipe de Marseille, il y avait moyen de faire mieux. »

Ce match a mis en lumière le talent de Neal Maupay et les défis rencontrés par le FC Nantes face à une équipe marseillaise solide.