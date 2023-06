OM: Le duo Rongier-Veretout pas équilibré ?

Performant pendant quelques mois, le duo Rongier Veretout a perdu le fil au fur et à mesure de la saison, n’apportant aucune créativité au milieu de terrain…

Igor Tudor avait décidé d’imposer deux joueurs récupérateurs dans son milieu de terrain, oubliant quelques fois le côté créatif et technique. C’est donc le capitaine Valentin Rongier, ainsi que l’international Veretout qui ont composé ce duo devant la fameuse défense à trois de l’entraîneur croate. Performant une grande partie de la saison, ce duo a faillit sur la fin avec un jeu légèrement stéréotypé, faisant planer la complémentarité technique entre les deux français…

Bernard Pardo, ancien joueur de l’OM a donné son avis dans les colonnes de la Provence :

J’ai trouvé le duo déséquilibré

« J’ai trouvé le duo déséquilibré. J’ai trouvé Rongier rayonnant même s’il manque un peu de voix, de se faire entendre davantage sur le terrain. Je crois que Vérétout n’a pas eu le rayonnement qu’on attendait de lui, alors qu’il est le plus expérimenté des deux. On s’est plus appuyé sur Rongier que Vérétout. Il n’a pas fait une mauvaise saison, attention, loin de là ma pensée, mais on attend plus d’un mec qui a joué à l’étranger et qui a cette expérience. Il aurait dû prendre un peu plus de place dans le groupe »