OM: « Le duo Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est 3e de Ligue 1 à la trêve internationale. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino peinent à convaincre dans le jeu. Le présentateur du Débat Foot Marseille de la semaine, Nicolas Filhol est optimiste concernant la ligne d’attaque marseillaise, ce qui n’est pas le cas pour le milieu.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Nicolas Filhol reste confiant sur le potentiel offensif marseillais: » Correa à gauche, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Vithina qui revient bien cette année. La ligne d’attaque sur le papier peut faire mal« , constate le journaliste.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : 3 joueurs libres en juin prochain !

Ce qui me fait peur c’est le milieu de terrain

Le co-fondateur du Football Club de Marseille émet quelques réserves sur l’entrejeu olympien: « Ce qui me fait peur c’est aussi le milieu de terrain. Kondogbia est blessé mais le duo de la saison dernière Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage. Ils ne tentes pas des passes en première intention, ça tourne autour sans vraiment y aller. C’est pas possible » déplore Nicolas Filhol.