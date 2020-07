OM : « Le Fair-play financier n’est pas mort ! »

Cela fait plusieurs mois que l’OM est sous le radar du fair-play financier… Sous le coup d’une lourde suspension, Manchester City s’est adressé au tribunal administratif du sport et a obtenu (en partie) gain de cause. Cela ne devrait avoir aucune conséquences pour l’OM…

L’OM a écopé que d’une amende de 3M€ et d’une restriction du nombre de joueurs à 23 en Coupe d’Europe sur les deux prochaines saisons. De plus le club olympien se verra amputé de 15% sur ses futurs revenus liés à la Coupe d’Europe…

L’exemple de Manchester City en bannière

Le club anglais avait été condamné par le FPF à une exclusion des compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. De plus, Manchester City devait s’acquitter d’une amende de 30 millions d’euros. Le TAS a décidé d’annuler la suspension en Europe et a baissé l’amende à 10 millions d’euros…

Sur RMC, l’économiste Christophe Lepetit estime que cette décision ne remet pas en cause le FPF.

« Pour moi le Fair-play financier n’est pas mort. Parce que malgré tout il y a une sanction, car le Tribunal arbitral du sport reconnaît que Manchester City a fauté dans sa relation avec l’UEFA et n’a pas fait preuve de transparence avec la chambre d’instruction et/ou de jugement. De deux nous sommes dans un processus qui est vivant, c’est-à-dire que l’UEFA aujourd’hui va aussi apprendre de ce qui s’est passé et avoir une approche un peu plus fine. »

Christophe Lepetit – Source : RMC (13/07/2020)