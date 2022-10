L’Olympique de Marseille a perdu ce dimanche au Parc des Princes face au PSG. Nabil Djellit a trouvé un fait de match qui a vraiment mis les Marseillais en difficulté !

Ce dimanche l’OM a perdu face au PSG au Parc des Princes. Une défaite sur le score de 1-0 malgré une belle prestation des joueurs d’Igor Tudor. Sur son compte Twitter, Nabil Djellit a expliqué que la main de Mukiele a été l’un des gros faits de match à l’encontre des Marseillais.

Pour moi, ça se siffle clairement… L’OM peut se sentir lésé — Djellit

« Pau Lopez faisait le match de sa vie. Face aux vagues successives, la digue a fini par céder… Mbemba a été absolument monstrueux sur cette première période… Honnêtement, l’OM n’est pas si mal. Après évidemment, les Phocéens n’ont pas le même trio offensif que le PSG. C’est la différence sur ce match. Gigot a désossé Neymar. Incroyable manque de lucidité… (La main de Mukiele) C’est le tournant de ce match. Pour moi, ça se siffle clairement… L’OM peut se sentir lésé. Tout puissant Mbemba. Il a mis Mbappe dans sa poche. » Nabil Djellit – Source : Twitter (16/10/22)

On a trop respecté l’adversaire — Tudor

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, Igor Tudor a tenu a félicité ses joueurs même s’il estime qu’il a maquait de précision et de sang froid devant le but.

« Je ne suis pas frustré, je pense que les supporters ont pu apprécier ce match, c’est 1-0, mais cela aurait pu finir à 5-5. Paris mérite cette victoire, dans les 5/10 premières minutes il y avait trop de tensions et on a un peu trop respecté mais après on a changé ça. (…) On a trop respecté l’adversaire, ils ont changé leurs joueurs, on a eu des occasions. On a aussi concédé pas mal d’occasions mais on s’est mis à jouer, on aurait aussi pu marquer. Tout le monde aurait pu marquer, il y a eu des occasions, on n’a pas assez eu de sang froid devant le but. On avait besoin que nos attaquants soient dans une bonne soirée pour marquer. je suis fier de mon équipe. on aurait ou faire bien mieux. On ne va pas parler des noms mais quelques joueurs n’ont pas été au mieux, on aurait pu mieux faire. C’est 90 minutes vont être bonnes pour la suite… » Igor Tudor – source : Prime Vidéo (16/10/2022)