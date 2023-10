Recruté cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son arrivée dans une interview accordée à Prime Video. L’international gabonais a également répondu aux messages vidéo de l’ancien buteur olympien André-Pierre Gignac.

Arrivé à l‘OM lors du mercato estival en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur ses débuts olympiens dans une interview accordée à Prime Video. L’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal a également répondu aux questions de l’ex-marseillais André-Pierre Gignac.

A LIRE AUSSI: Concurrents OM : Manu Petit se paye les joueurs de Lyon !

« C’est quelque chose d’exceptionnel dès que l’on rentre sur le terrain avec la musique Jump de Van Halen »

🗣️ @Auba : « Le fait de porter ce maillot, c’est un sentiment particulier ! » La réponse du numéro 🔟 olympien à la question du légendaire @10APG 😍 pic.twitter.com/jzYNzQEQeh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 27, 2023

Interrogé par le joueur des Tigres sur son ressenti lors d’un but avec l’OM et sur l’entrée au Vélodrome avec la musique, l’international gabonais n’a pas caché sa fierté de porter le maillot olympien: « Le fait de joueur pour ce maillot c’est extraordinaire. C’est un sentiment particulier d’autant plus lorsque l’on rentre sur le terrain avec la musique Jump de Van Halen. On a l’habitude de le voir à la télévision depuis petit et là on le réalise en vrai. J’aime un peu plus la musique lorsqu’il y a un but, c’est celle-là ma préférée« , a confié Aubameyang.