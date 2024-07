OM : le festival d’Ounahi à l’entraînement !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Placé sur la liste des transferts, Azzedine Ounahi nous a régalé d’un magnifique enchaînement à l’entraînement aujourd’hui. Une maitrise technique dont seul le marocain a le secret.

Un enchaînement dont on ne se lasse pas ! Azzedine Ounahi a peiné à convaincre cette saison, un an et demi après son arrivée. Blessé ou trop souvent irrégulier, le Marocain a été placé sur la liste des transferts après que De Zerbi lui ait indiqué ne pas compter sur lui la saison prochaine. Cela n’a pas empêché le milieu de terrain de nous régaler par sa technique et son aisance balle au pied à l’entraînement.

Un but à la Ozil

C’est Ounahi ou ozil la ? pic.twitter.com/3dUcaUYqgD — Capitaine Dim ➐🇵🇸 (@MomoHusseini13) July 23, 2024

Éliminant plusieurs joueurs par ses dribbles et dribblant même le gardien, le Marocain nous rappelle de quoi il est capable balle au pied. Cela est sans nous rappeler ses quelques buts inscrits avec l’OM, notamment celui face à Rennes au Vélodrome, mais aussi ceux inscrit avec le maillot marocain.