OM : Le gardien de Clermont est totalement fan de Mandanda !

Impressionnant ce dimanche lors de la victoire de son équipe au Vélodrome, Ouparine Djoco le gardien de Clermont s’est exprimé dans un entretien accordé à So Foot. Le portier a Steve Mandanda parmi ses idoles en France à ce poste.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à empêcher Clermont de prendre les trois points au Vélodrome. Une défaite qui a fait mal au moral des Marseillais mais qui a mis en valeurs quelques éléments auvergnats, à commencer par le portier.

C’est dommage, dimanche, on n’a pas eu l’occasion de discuter avec Mandanda — Djoco

Ouparine Djoco s’est illustré avec un bon nombre d’arrêts décisifs face aux attaquants de l’OM. Dans un entretien à So Foot, il a exprimé toute l’admiration qu’il a pour Steve Mandanda, son idole à ce poste en France.

« J’aimais beaucoup Petr Čech à Chelsea. En France, c’était Mandanda, c’est lui qui a fait que j’ai vraiment accroché avec ce poste. C’est dommage, dimanche, on n’a pas eu l’occasion de discuter. » Ouparine Djoco – Source : So Foot (21/02/22)

L’objectif, c’est d’apporter ma pierre à l’édifice — Djoco

Peu avant d’évoquer son admiration pour Mandanda, le portier clermontois s’est exprimé sur la victoire historique au Vélodrome et comment le coach Gastien les a préparé à mettre en difficulté l’OM de Sampaoli.

« Ça retombe vite, on revient vite à la réalité. Quand j’étais jeune, j’entendais beaucoup de gens me parler du Vélodrome. Je n’ai pas visité tous les stades de France, mais celui-là est vraiment particulier. L’atmosphère, le public qui pousse tout au long du match… Au niveau sonore, ça résonne dans la tête. Je me sentais plutôt bien dans le match. L’objectif, c’est d’apporter ma pierre à l’édifice. Face à d’autres adversaires, on essaie d’imposer notre jeu, mais face à une grosse adversité comme l’OM, c’est forcément plus compliqué. Là, l’objectif était surtout d’essayer de les empêcher de relancer assez court et s’ils arrivaient au milieu de terrain, d’être performants à la récupération. Et forcément, être cliniques devant. Ce n’était pas notre idée de reculer, mais ils avaient beaucoup de maîtrise. Je ne dis pas qu’on n’aurait pas pu avoir la même maîtrise qu’eux, mais à l’extérieur, le but, c’était vraiment d’exploiter chaque ballon à fond. » Ouparine Djoco – Source : So Foot (21/02/22)