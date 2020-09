OM : Le génial bizutage de Nagatomo !

Yuto Nagatomo est la dernière recrue en date de l’Olympique de Marseille sur ce mercato. Il est donc passé par la traditionnelle case « bizutage ». Mais l’international japonais a honoré cette obligation avec classe…

Ces moments, désormais systématiquement documentés sur les réseaux sociaux, montrent les nouveaux venus interpréter timidement un morceau de leur choix devant le reste du groupe. « Timidement » ne semble cependant pas vraiment faire partie du vocabulaire de Nagatomo qui a fait le show devant ses partenaires !

Voix de stentor ✅

Présence scénique ✅

Chorégraphie atypique ✅

Communion avec son nouveau public ✅ 😅⚪🔵 Dernière recrue de l’OM, Yūto Nagatomo a frappé un très grand coup dans le game du bizutage… Quel SHOW de patron ! pic.twitter.com/sQMNBOaWYF — RMC Sport (@RMCsport) September 13, 2020

Bon, par contre, il ne devrait pas débuter ce soir comme l’a annoncé André Villas-Boas…

C’est un très bon personnage mais ça on le savait déjà

« Nagatomo titulaire ? Non. Il n’a pas joué pendant six mois, il est arrivé avec une petite contracture que notre département médical a soignée. Il s’est très bien entraîné cette semaine, mais c’est encore trop tôt pour lui. Il s’est bien intégré. Il rigole toujours, avec Dario, Alvaro. C’est un très bon personnage mais ça on le savait déjà. L’intégration était facile, les matches pour lui vont arriver mais pas tout de suite. »

André Villas-Boas – Souce : Conférence de presse