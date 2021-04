OM : Le gros chambrage d’Alvaro sur le poids de Payet !

« Comme il dit, aujourd’hui il est mince, avant il était gros. Il est très fort, son mental aussi. Je n’ai pas besoin de parler de lui. On a besoin de lui pour gagner ce type de matchs, de Thauvin, de Milik, de Dario, de Germain, ces joueurs qui travaillent toute la semaine. Si on travaille bien et qu’on défend bien, on peut gagner des matchs. » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (23/04/21)