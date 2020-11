OM : Le gros coup de gueule d’Amoros (Vilas-Boas pas épargné)

L’Olympique de Marseille s’est très lourdement incliné face au FC Porto en Ligue des champions ce mardi soir. Avec trois matchs et trois défaites au compteur dans cette compétition, le club marseillais a montré une image déplorable sur la scène européenne. L’ancien latéral droit olympien Manu Amoros a poussé un coup de gueule à l’encontre des joueurs, et de l’entraineur.

C’est la Coupe d’Europe ! Il faut se battre, se lever le cul — Amoros

Dans les colonnes du quotidien régional La Provence, l’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille, Manuel Amoros a poussé un gros coup de gueule à l’encontre des joueurs mais aussi à du coach portugais André Villas-Boas.

« Oh ! C’est la Coupe d’Europe ! Il faut se battre, se lever le cul, mais il n’y a rien du tout, c’est d’une pauvreté absolue. Les joueurs subissent et le coach n’est pas très bon non plus dans sa com’. Il dit que c’est de la merde, mais c’est lui qui met tout en place. Payet ? Il a signé le contrat de sa vie, pour lui, c’est du bonus. Le coach ne voit pas qu’il est en méforme et c’est pour cela que je dis qu’il a une grosse part de responsabilité. Comme pour Benedetto. Quand Jean-Pierre (Papin) ne marquait pas, il travaillait, et on travaillait pour lui. Est-ce ces joueurs se remettent en question ? Je ne pense pas. » Manu Amoros – Source La Provence