OM : « Quand tu ne respectes pas les adversaires, le football te punit »

L’OM est éliminé de la coupe de France par Annecy après les tirs au but. A la sortie du stade, à notre micro, Thierry »Titi c’est toi le boss » déplore le manque de respect de l’OM face à Annecy qui a coûté la qualification.

L’OM sort de la coupe de France au terme d’un match désastreux. L’OM ouvre le score grâce à Veretout à la 29ème minute. Mais est rejoint au score puis mené à partir de la 59ème minute. Jusqu’à la 96ème où le minot Mughe, rentré en jeu, égalise. L’OM s’incline finalement 6-7 aux tirs au but.

On n’a pas respecté notre adversaire

»C’est juste honteux ce qu’ils nous on fait ce soir. L’année dernière on perd à Nice. Cette année on pouvait aller la chercher. Mais ils nous font ça parce qu’ils ne respectent pas les adversaires. Au début de la rencontre tu crois que tu as gagné parce que tu es une Ligue 1, parce que tu es Marseille et qu’en face c’est Annecy. Il faut mettre les ingrédients. Il faut courir en équipe. Il faut avoir un collectif et ça n’a pas été le cas ce soir. Annecy nous a battu et c’est juste pour eux parce qu’ils en voulaient plus que nous. Sur le terrain on n’a pas joué, on jouait à la baballe. On ne met aucune intensité. Quand tu ne respectes pas les adversaires, le football te punit. Ce soir on a pas respecté l’adversaire on a été puni. Il ne reste plus que le championnat. Pour ne pas sombrer il faut finir sur le podium. Si tu ne gagnes pas tu peux être éjecté du podium. Attention que derrière ça ne te mette pas un coup derrière la tête. » Titi c’est toi le boss – Source : Football Club de Marseille (1/03/2023)