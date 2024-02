OM : Le gros message envoyé par les South Winners à McCourt et Longoria !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi soir, l’OM va jouer son 16e de finale retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Les South Winners ont préparé un communiqué à l’attention de leurs adhérents, le départ de Longoria et McCourt est demandé…

Ce message va être lu avant la rencontre face au Shakhtar. « Où va-t-on ? Et pourquoi faire ? Un entraîneur limogé alors qu’il était confirmé la veille. Par un conseiller sportif dont nous ne comprenons toujours pas la venue. Un duo d’entraîneurs mis en place pour réussir le maintien, qui est passé par d’autres clubs historiques français évoluant actuellement en Ligue 2. L’Oncle Picsou (Frank McCourt, ndlr), il serait temps de vendre notre club qui n’est en aucun cas une franchise américaine où les supporters sont de simples clients. Le Don Pablo (Longoria, ndlr), il serait temps de repartir dans l’ombre du milieu du football où arrangements et magouilles sont dissimulés. (…) Un navire sans destination ne peut être bien dirigé. Les joueurs quant à vous, simples mercenaires ou joueurs surcotés dont les années à l’OM représentent les plus beaux salaires de votre carrière : il est temps de partir et de ne plus jamais s’associer à notre image. Le Club Med ou la Commedia dell’arte, c’est terminé. »