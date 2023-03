OM : Le gros message envoyé par Sanchez aux supporters marseillais !

Après la terrible élimination de l’OM par Annecy en quart de finale de Coupe de France, les marseillais vont devoir se relancer à Rennes ce dimanche. L’attaquant Alexis Sanchez s’est présenté devant les journalistes en conférence de presse au centre RLD, l’international chilien a parlé de l’ambiance et du respect qu’il a pour les supporters marseillais…

« Je prend du plaisir à jouer, je veux gagner. Les coéquipiers doivent aussi donner 100%, c’est une question de mentalité. Les supporters donnent énormément envie de jouer. J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… C’est une défaite qui fait mal, peut être la pire de ma carrière… c’est dur pour moi et mes coéquipiers, on ne peut que présenter nos excuses à nos formidables supporters qui sont toujours là. On doit gagner à Rennes ! » Alexis Sanchez – source : Conférence de presse (03/03/2023)

L’OM affronte Rennes ce dimanche à 20h45.