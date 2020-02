OM : Le gros point de Villas-Boas sur la blessure de Thauvin

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a fait le point sur la blessure et la convalescence de Florian Thauvin. Ce dernier est dans la dernière ligne droite avant un retour à la compétition. Une questions de jours désormais si tout se passe bien.

Opéré de la cheville droite au mois de septembre, Florian Thauvin est tout proche d’un retour à la complétion. Il s’est entrainé (partiellement) avec le groupe hier pour la première fois. Le coach de l’OM André Villas Boas espère pourvoir le récupérer pour affronter Amiens le 6 mars ou Montpellier le 14. Il a longuement fait un point sur la convalescence de l’attaquant international français dans les colonnes du journal L’Equipe :

«C’était une lésion importante, il a été un peu triste de voir sa convalescence passer de trois à six mois. On a tout fait pour l’appuyer, On ne voulait pas contrôler son chirurgien ou son kiné irlandais (Freddy). Ce n’est pas ça, ils ont fait un bon boulot. On voulait juste avoir le contrôle de Flo dans la programmation de sa récupération, et on a réussi. Il a fait un travail excellent avec Pedro (Silva, préparateur physique). Quand on a donné l’accord sur l’opération (le 12 septembre), c’est vrai qu’on s’attendait à trois mois pour le récupérer. Le chirurgien, quand il a ouvert, a trouvé plus de dégâts que prévu sur le cartilage et il a pris plus de temps. On a été dans la prévention, la précaution. Maintenant, son retour est une grande nouvelle, c’est une super recrue et dans un bon timing. » » André Villas-Boas – Source : Lequipe