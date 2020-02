OM : Le gros problème d’efficacité de Rongier…

Nouvel extrait de notre SAV LIVE de ce lundi. Selon Nicolas Filhol, Valentin Rongier peut progresser dans la finition s’il la travaille.

Ce lundi, Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol étaient en live sur Twitch pour le SAV. La marge de progression de Valentin Rongier sur la finition a été évoquée… Selon Nico, l’ancien joueur du FC Nantes peut passer un cap à ce niveau en s’entraînant devant le but…

Ses frappes sont rarement cadrées, c’est souvent au dessus… — NICO

« Oui il y a beaucoup d’instinct dans le foot ! Mais tout se travaille. CR7 s’il ne travaillait pas, il serait encore au Portugal. Je pense que Rongier, c’est du style à travailler. Ses frappes sont rarement cadrées, c’est souvent au dessus… Sinon, c’est mou et sur le gardien. Il faut qu’il trouve la mire entre puissance et précision. Mais ça, c’est que du travail ! Je pense que c’est bien le seul truc ou tu peux progresser, les techniques de frappes. C’est un axe de progression qu’il a avec Sanson. Ils ont ce point commun, au niveau des frappes et de la finition, ils ont une marge de progression »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

