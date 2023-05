OM : Le gros regret d’Alexis Sanchez sur cette saison

Elu meilleur joueur de la saison par les supporters, Alexis Sanchez a livré un message au média du club. L’attaquant chilien a exposé son énorme regret de la saison.

Pablo Longoria a réalisé l’exploit de faire signer Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le Chilien n’a signé qu’une saison mais pourrait rempiler pour une deuxième année qu’il a en option dans son contrat. Après son premier exercice 2022/2023, l’ancien joueur d’Arsenal a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters marseillais.

Je voulais un trophée et peut-être que personne ne m’a cru

Pour le média du club, dans une petite vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Alexis Sanchez a tenu à partager sa grosse déception. « J’ai appris à connaître le club cette année. Quand je suis arrivé, j’ai rencontré les joueurs et les supporters. Très content d’être élu Olympien de la saison. J’aurais aimé donner un titre aux supporters. Je crois qu’on était très proche, il y avait la place de pouvoir être champion. Mais on aurait aussi pu gagner une coupe. Cela doit nous servir d’expérience. Quand je suis arrivé le premier jour ici, j’ai dit que je voulais gagner. Je voulais un trophée et peut-être que personne ne m’a cru, regrette le meilleur buteur marseillais. Je suis venu ici et je me suis rendu compte que le club était grand. Je suis content qu’il m’ait choisi. Il faut continuer à se battre pour obtenir ce que l’on veut. »

𝙀𝙡 𝙉𝙞𝙣̃𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱🏆 @Alexis_Sanchez est votre 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 by @pumafootball 🥇

𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 Crack ! 🤩 pic.twitter.com/ykB4uOp5zs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 29, 2023

Balerdi demande à Sanchez de rester à l’OM

Interrogé par RMC, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.