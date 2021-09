OM: Le groupe de Galatasaray avec un retour très important

L’OM reçoit le Galatasaray ce jeudi au Vélodrome, pour le compte de la 2e journée de phase de poule d’Europa League. Les Turques pourront compter sur un retour important dans le groupe…

Galatasaray a remporté son premier match de poule face au favori du groupe la Lazio (1-0), alors que l‘OM a concédé le nul (1-1) contre le Lokomotiv dans une rencontre ultra dominée. Le club turque pourra compter sur le retour de Sacha Boey, défenseur en grande forme sur ce début de saison. Quant au club marseillais, il pourrait voir Arek Milik et Bouba Kamara refouler la pelouse de l’enceinte marseillaise…

Notre défenseur droit en forme Sacha Boey

Ce mardi, Bertan Öner, qui gère le compte Twitter Galatasaray_FR_, nous a parlé de certains joueurs de l’équipe turque, notamment du latéral français passé par Rennes et Dijon :

« Nous avons des joueurs en forme tels que Cicaldau qui joue simple mais efficace ou Morutan qui sait créer le danger sur son côté droit. Notre défenseur droit en forme Sacha Boey quant à lui reviendra peut être dans ce match après sa blessure. Cicaldau (international roumain de 24 ans, droitier) joue en milieu central et essaye d’animer l’attaque, plutôt en position 8. Morutan (joueur roumain de 22 ans, gaucher) est un milieu offensif droit qui aime dribbler et rentrer dans la surface comme ça. » Bertan Öner – source : FCMarseille (28/09/2021)

Le groupe complet de Galatasaray

Il nous a aussi parlé du début de saison de Galatasaray et du match face à l’OM…

Quel début de saison pour Galatasaray ?

« Concernant la forme de Galatasaray, ils ont très mal entamé le championnat, mais la victoire face à la Lazio en Europa League devant nos supporters a, on va dire, mis un pansement à ce début mitigé. La victoire au dernier match du championnat a redonné le moral aux troupes aussi. » Bertan Öner – source : FCMarseille (28/09/2021)

Le match face à L’OM

« Concernant l’affrontement face à Marseille, les supporters savent que vous avez très bien débuté la saison mais on sait qu’en Europe on est capable du meilleur. En tout cas on souhaite que le match se passe dans une bonne ambiance avec du beau jeu et le fair-play. » Bertan Öner – source : FCMarseille (28/09/2021)